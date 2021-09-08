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Ляшко: большинство карантинных мер не будут применяться к вакцинированным от COVID

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Киев, Среда 08 сентября 2021 13:32
Ляшко: большинство карантинных мер не будут применяться к вакцинированным от COVID Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Большинство карантинных мер в "желтых", "оранжевых" и "красных" зонах не будут применяться к тем, кто прошел вакцинацию от COVID. Это касается и работы заведений с вакцинированным персоналом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина.

По его словам, эпидемическая ситуация в Украине прогнозируемо ухудшается, но пока не является критичной.

"Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированных людей к привычному. Мы начали работать над изменениями в карантинные нормы. Большинство ограничений, предусмотренных в "желтом" и "красном" уровне эпидемической опасности, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители этих заведений. Для"желтого" уровня достаточно одной дозы вакцины, а уже для "красного" потребуется полный курс прививок", - заявил Ляшко.

Отметим, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что в ближайшее время Украина перейдет в "желтую" зону.

РБК-Украина подробно расписало, в чем будут заключаться карантинные ограничения.

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