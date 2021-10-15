Ляшко про бустерну вакцинацію в Україні: швидше за все буде

В Україні швидше за все буде бустерна вакцинація від COVID. Але також розглядається варіант повторної подвійної вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка для "Радіо Свобода" .

"Більше за все що буде. Але невідомо, бустерні або повторно подвійні вакцинації. Це питання для розгляду. Але ми поки не в тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про введення бустерної або повторної вакцинації", - зазначив він.

Міністр також в черговий раз закликав усіх вакцинуватися від COVID-19.

"Всі повинні також розуміти, що коли ми говоримо вакцинуватися, то вакцинуємося, щоб врятувати своє власне здоров'я", - додав Ляшко.