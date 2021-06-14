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Ляшко: ми готуємося до щорічної вакцинації від COVID

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 16:11
Ляшко: ми готуємося до щорічної вакцинації від COVID Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я готується до того, що вакцинація від COVID в Україні буде проводитися кожен сезон. На сьогодні це питання вивчають експерти.

Про це в інтерв'ю "НВ" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми готуємося до цього (щорічної вакцинації, - ред.) і паралельно ведемо ряд переговорів про підписання контрактів на поставку вакцин в 2022-2023 роках", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні міністерство вже звернулося до Національної технічної групи експертів, яка працює разом зі світовою спільнотою і відстежує всі клінічні дослідження, наукові дані про тривалість імунітету.

"Як тільки будуть чіткі підтвердження і розуміння, що імунітет триває рік-два роки, з цього і виходитиме стратегія Міністерства охорони здоров'я щодо щорічної вакцинації і періоду, коли краще вакцинуватися", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я говорив, що до кінця літа Україна отримає понад 10 млн доз вакцин від коронавірусу.

Він також пропонує посилити покарання за підробку документів про вакцинацію.

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