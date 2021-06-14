Ляшко прогнозує спад захворюваності на COVID влітку. І зростання восени
Захворюваність на COVID-19 в Україні стабілізується в літній період, але буде зростати в осінні місяці. Ситуація в Україні характерна для більшості європейських країн.
Про це в інтерв'ю "НВ" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, динаміка захворюваності на сьогодні свідчить про спад у літні місяці.
"Ця динаміка характерна як для України, так і для більшості країн світу. Зараз епіцентр, який був в Індії в попередні місяці, зокрема в квітні-травні, переміщається в країни Південної Америки: "горять" Бразилія і Аргентина, а в інших країнах відзначається стабілізація", - зазначив Ляшко.
Він підкреслив, що в Україні, як і в більшості європейських країн, влітку зазвичай захворюваність йде на спад.
"Ми прогнозуємо, якщо не буде ніяких додаткових мутацій коронавірусу, що в літній період у нас продовжиться стабілізація рівня захворюваності з потенційним зростанням в осінньо-зимовий період", - додав Ляшко.
Нагадаємо, раніше він заявляв, що до кінця літа Україна отримає понад 10 млн доз COVID-вакцин.
Відзначимо, з сьогоднішнього дня Україна увійшла в "зелену зону " згідно з європейськими критеріями. Це означає, що якби видавалися визнані в Європі сертифікати вакцинації від COVID, то в українців не було б обмежень на поїздки до ЄС.