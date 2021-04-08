Ляшко назвав дві умови виконання плану COVID-вакцинації

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав дві умови для виконання плану вакцинації українського населення від коронавірусу. МОЗ хоче до кінця 2021 року вакцинувати 70% дорослого населення.

За словами Ляшка, для виконання цього плану потрібно вакцинувати 6 млн людей щомісяця та по 220 тисяч щодоби.

"Є декілька змінних, які будуть впливати на виконання цього плану. Перша - це наявність вакцин, повинен бути принаймні 1 мільйон (доз - ред.), щоб ми могли задіяти всі ресурси нашої медичної системи. Друга - люди повинні прийти вакцинуватися, ми активно повинні їх переконати", - пояснив він.

Станом на 8 квітня першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 334 576 українців. Обидві дози вакцини отримали лише 2 людини. Вакцинація проводиться тільки препаратом Covishield.