Недостатньо вакцин: у Зеленського пояснили низькі темпи вакцинації від COVID
Низькі темпи вакцинації в Україні від COVID пов'язані з тим, що в країні поки недостатньо вакцин. Але нинішня система при необхідності здатна робити у десятки разів більше щеплень.
Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Такого більше не буде. Адже зараз темпи (вакцинації - ред.) обумовлені тим, що недостатньо вакцин. У квітні очікуємо кілька поставок від різних компаній і від COVAX. Ми розуміємо, що побудували систему, яка здатна робити у десятки разів більше вакцинацій в добу", - зазначив Тимошенко.
Відзначимо, за весь час Україна отримала лише 500 тисяч доз вакцини Covishield і 215 тисяч доз CoronaVac.
Нагадаємо, в рамках кампанії вакцинації в Україні використовується препарат AstraZeneca/Covishield. Напередодні в Європейському агентстві з лікарських засобів заявили, що вакцина Vaxzevria, яка проводиться по одній формулі з Covishield, в рідкісних випадках може викликати утворення тромбів. Але в Україні таких випадків ще не фіксували.
На сьогодні укладено попередні контракти на поставку 24 млн доз вакцини від COVID. А з урахуванням обіцяних вакцин за механізмом COVAX, Київ розраховує отримати 32 млн доз.