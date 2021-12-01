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Ляшко назвав єдиний регіон України, де погіршується ситуація з COVID

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Середа 01 грудня 2021 15:46
Ляшко назвав єдиний регіон України, де погіршується ситуація з COVID Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Закарпатська область є єдиним регіоном України, де погіршується ситуація з коронавірусом. У регіоні продовжують підтверджувати стільки ж випадків, як і минулого тижня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення чиновника в Facebook.

За словами міністра, по Україні середній відсоток спаду кількості нових випадків становить -20%.

"За останні 7 днів кількість госпіталізованих в області зросла на +9%, темпи зростання з кожним днем прискорюються. При тому що середній відсоток спаду по країні становить -13%", - написав Ляшко.

При цьому він додав, що Закарпатська область є єдиним регіоном України, де госпіталізації більше ніж виписок з медустанов.

"Такий розрив становить + 15% і останнім часом тільки зростає. При тому, що в середньому по країні кількість госпіталізованих на -19% менше кількості виписаних. Як наслідок, завантаженість лікарняних ліжок в регіоні зростає, в той час, як в Україні відбувається розвантаження медичної системи. Зайнятість ліжок з киснем в Закарпатській області становить 62%. Це на третину більше середньої завантаженості ліжок по країні", - написав міністр.

Ляшко також підкреслив, що рівень охоплення вакцинацією в Закарпатській області залишаються на незадовільно низькому рівні.

Нагадаємо, у "червоній" зоні продовжує перебувати більш ніж половина областей України.

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