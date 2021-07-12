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Ляшко назвав регіони-лідери за охопленням і темпами вакцинації

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Київ, Понеділок 12 липня 2021 16:09
Ляшко назвав регіони-лідери за охопленням і темпами вакцинації Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні за рівнем охоплення вакцинації від COVID в Україні лідирує Київ. Як і за темпами вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

За його словами, з початку кампанії вакцинації найвищий рівень охоплення щепленнями на 100 тис. населення показує Київ - показник перевищує середній по Україні в 2 рази. Відразу за лідером йдуть Київська та Полтавська області.

Низькі рівні охоплення на сьогодні в Одеській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Крім того, за останній тиждень високі темпи вакцинації демонструють Київ, Полтавська та Київська області. Найнижчі - Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська області.

Найбільше зростання темпів вакцинації за тиждень зафіксували в Херсонській області (+56%). А загалом зроблено за тиждень 563 тис. щеплень. Це рекордні показники з початку кампанії вакцинації.

Нагадаємо, сьогодні на нараді у президента Володимира Зеленського домовилися нарощувати темпи вакцинації, щоб підготуватися до можливого спалаху штаму "Дельта".

Також стало відомо, що вакцина Pfizer стала доступною в центрах COVID-вакцинації.

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