ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ляшко назвал регионы-лидеры по охвату и темпам COVID-вакцинации

Новина українською →
Киев, Понедельник 12 июля 2021 16:09
Ляшко назвал регионы-лидеры по охвату и темпам COVID-вакцинации Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На сегодня по уровню охвату вакцинации от COVID в Украине лидирует Киев. Как и по темпам вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По его словам, с начала кампании вакцинации самый высокий уровень охвата прививками на 100 тыс. населения показывает Киев - показатель превышает средний по Украине в 2 раза. Сразу за лидером идут Киевская и Полтавская области.

Низкие уровни охвата на сегодня в Одесской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Кроме того, за последнюю неделю высокие темпы вакцинации демонстрируют Киев, Полтавская и Киевская области. Самые низкие - Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

Наибольший рост темпов вакцинации за неделю зафиксировали в Херсонской области (+ 56%). А в целом сделано за неделю 563 тыс. прививок. Это рекордные показатели с начала кампании вакцинации.

Напомним, сегодня на совещании у президента Владимира Зеленского договорились наращивать темпы вакцинации, чтобы подготовиться к возможной вспышке штамма "Дельта".

Также стало известно, что вакцина Pfizer стала доступной в центрах COVID-вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Ляшко Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе