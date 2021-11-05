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Ляшко пояснив високу летальність від COVID в Україні порівняно з іншими країнами

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 23:14
Ляшко пояснив високу летальність від COVID в Україні порівняно з іншими країнами Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

У МОЗ пояснили високі цифри летальності від коронавірусу в порівнянні з іншими країнами світу. Це, перш за все, пов'язано з тим, що багато країн вже пройшли пік захворюваності на відміну від України.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що кількість летальних випадків в Україні дійсно висока.

"Але ми порівнюємо її з такими ж летальними випадками в інших країнах в даний конкретний проміжок часу. Хоча підйом захворюваності, хвилі, відбуваються в різних країнах по-різному", - пояснив міністр.

За його словами, Франція проходила підйом захворюваності два місяці тому.

"Якщо ми хочемо порівнювати, то потрібно перераховувати на певну кількість населення, наприклад, на 10 тисяч або кількість інфікованих. І слід порівнювати з тими країнами, які в той момент також мають підйом захворюваності", - додав він.

Крім того, за словами Ляшка, формування статистики померлих від коронавірусу в кожній країні може відрізнятися. Як пояснив міністр, Україна представляє в статистику будь-який летальний випадок, що трапився з людиною, у якого був лабораторно підтверджений коронавірус.

"Це не означає, що людина померла саме від коронавірусу. Він (COVID - ред.) міг бути як основним захворюванням, що спричинило смерть, так і при супутніх захворюваннях. Тому і ми говоримо, що ця кількість летальних випадків у людей з коронавірусом - не внаслідок, не через", - зазначив Ляшко.

Він уточнив, що є ще інший показник - смертність, за якою Україна має середню динаміку.

Нагадаємо, за даними МОЗ за минулу добу в Україні зафіксували 696 летальних випадків від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Станом на ранок 5 листопада, за весь час пандемії COVID-19 в Україні від наслідків коронавірусної інфекції померли 70 842 людини.

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