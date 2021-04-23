Ляшко передав публічний "привіт" трьом областям через порушення алгоритму вакцинації

За його словами, в Україну прибула нова партія вакцини Astrazeneca. В областях буде 1950 пунктів щеплення для використання цього препарату. Найбільше в Дніпропетровській області - 204. Найменше в Запорізькій області - 29.

"Передаю черговий публічний "привіт" керівнику департаменту охорони здоров'я Запорізької області. Буду слідкувати, як буде використовуватись вакцина і який буде доступ для всіх, хто потребує щеплення", - заявив Ляшко.

Також він зазначив, що порушено алгоритм вакцинації в трьох областях.

"Хочу також передати публічний "привіт" ще трьом очільникам департаментів охорони здоров'я. Зокрема, Харківської, Одеської та Запорізької областей. Це єдині області, які порушили алгоритми МОЗ і досі не використали вакцини з першої партії Astrazeneca", - повідомив він.

Зазначимо, в Україні з початку кампанії вакцинації прищепили від коронавируса 508 044 людини.