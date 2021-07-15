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Ляшко розповів, чи доведеться українцям заново вакцинуватись від COVID-19

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Четвер 15 липня 2021 09:40
Ляшко розповів, чи доведеться українцям заново вакцинуватись від COVID-19 Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

У Міністерстві охорони здоров'я допускають повторну вакцинацію тих, хто пройшов перший курс щеплень. Однак наразі немає чіткого розуміння, що буде далі.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, у МОЗ готуються до ймовірності такого розвитку подій.

"В пріоритеті, щоби хоча б один курс отримали більшість українців. Але ми усвідомлюємо, що якщо будуть реальні дані і рекомендації проводити другий комплекс щеплень, то ті українці, які проактивно налаштовані щодо вакцинації, 100% прийдуть і зроблять щеплення", - переконаний міністр.

Він зазначив, що якщо будуть дослідження про те, що справді потрібно робити третю бустерну дозу, в Україні теж її будуть робити.

"Адже зараз можливі декілька варіантів: повторний курс із двох щеплень чи третя бустерна доза. Будемо спостерігати.Тому не робимо попередніх заяв, оскільки немає ще чіткого розуміння, що буде далі", - сказав Ляшко.

Раніше ВООЗ заявила про недостатність даних стосовно необхідності у бустерних дозах вакцини.

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