Ляшко розповів, чи доведеться українцям заново вакцинуватись від COVID-19
У Міністерстві охорони здоров'я допускають повторну вакцинацію тих, хто пройшов перший курс щеплень. Однак наразі немає чіткого розуміння, що буде далі.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, у МОЗ готуються до ймовірності такого розвитку подій.
"В пріоритеті, щоби хоча б один курс отримали більшість українців. Але ми усвідомлюємо, що якщо будуть реальні дані і рекомендації проводити другий комплекс щеплень, то ті українці, які проактивно налаштовані щодо вакцинації, 100% прийдуть і зроблять щеплення", - переконаний міністр.
Він зазначив, що якщо будуть дослідження про те, що справді потрібно робити третю бустерну дозу, в Україні теж її будуть робити.
"Адже зараз можливі декілька варіантів: повторний курс із двох щеплень чи третя бустерна доза. Будемо спостерігати.Тому не робимо попередніх заяв, оскільки немає ще чіткого розуміння, що буде далі", - сказав Ляшко.
Раніше ВООЗ заявила про недостатність даних стосовно необхідності у бустерних дозах вакцини.