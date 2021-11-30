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Ляшко про штам "Омікрон": складно спрогнозувати, коли він прийде в Україну

Автор: Валерія Поліщук

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що поки складно спрогнозувати, коли новий штам коронавірусу "Омікрон" прийде в Україну. Однак влада робить все можливе, щоб штам не потрапив в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"Це (коли прийде "Омікрон" в Україну, - ред.) складно спрогнозувати. Це може статися як завтра, так і через місяць. Але ми робимо все можливе, щоб цього не сталося", - заявив Ляшко.

При цьому він додав, що іноземці, які прибули з країн Південної Африки будуть відправлені на карантин.

"Громадяни південноафриканських країн і люди, що знаходилися там протягом останніх 14 днів, будуть направлятися на самоізоляцію, незалежно від того, чи є у них негативний ПЛР-тест або довідка про вакцинацію", - повідомив міністр.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон" і кваліфікувала новий варіант вірусу як той, що викликає занепокоєння.

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Віктор ЛяшкоМінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус