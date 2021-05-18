Ляшко: наступна партія вакцини Pfizer очікується після 7 червня

Наступна партія вакцини Pfizer від коронавірусу може бути доставлена до України після 7 червня. Це поставки в рамках глобального механізму COVAX.

Про це на форумі "Україна 30" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Чергова партія постачання вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX вакцини Pfizer - (сьогодні, - ред.) приїхала до України. Близько 130 000 доз вакцини - це одна з поставок з партії в 500 000 доз, яка буде приходити протягом тижня. Наступну поставку м-РНК вакцини в рамках глобальної ініціативи ми очікуємо на тижні з 7 червня", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до України прибула друга партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, до півмільйона доз вакцини Pfizer будуть використані для вакцинації вчителів. Вже з 24 травня цю партію почнуть розвозити по областях.

Крім того, ведеться підготовка до початку вакцинації тих, хто записався до листа очікування через "Дію". Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я готує до відкриття на вихідних відповідні прищепні центри. Перші пункти відкриються у великих містах.