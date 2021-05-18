Україна цього тижня отримає півмільйона доз вакцини Pfizer з ініціативи COVAX

Сьогодні в Україну доставили другу партії вакцини від коронавірусу американської компанії Pfizer . За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на цьому тижні Україна очікує поставки майже півмільйона доз даної вакцини з ініціативи COVAX.

Про це Степанов написав у Facebook .

"Тільки в аеропорту "Київ" приземлився літак з вакцинами Pfizer. Загалом, на цьому тижні ми очікуємо майже півмільйона доз Pfizer з ініціативи COVAX", - написав міністр.

У МОЗ зазначили, що нова партія складається з 122 850 доз вакцини Pfizer.