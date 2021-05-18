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Україна цього тижня отримає півмільйона доз вакцини Pfizer з ініціативи COVAX

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 10:53
Україна цього тижня отримає півмільйона доз вакцини Pfizer з ініціативи COVAX Фото: міністр охорони здоров'я Максим Степанов(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні в Україну доставили другу партії вакцини від коронавірусу американської компанії Pfizer. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на цьому тижні Україна очікує поставки майже півмільйона доз даної вакцини з ініціативи COVAX.

Про це Степанов написав у Facebook.

"Тільки в аеропорту "Київ" приземлився літак з вакцинами Pfizer. Загалом, на цьому тижні ми очікуємо майже півмільйона доз Pfizer з ініціативи COVAX", - написав міністр.

У МОЗ зазначили, що нова партія складається з 122 850 доз вакцини Pfizer.

Україна цього тижня отримає півмільйона доз вакцини Pfizer з ініціативи COVAX

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що понад 473 тисячі доз вакцини Pfizer будуть призначені для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX.

Як пояснили в МОЗ, вакцинувати педагогів і всіх, хто працює в освітній сфері, важливо до початку наступного навчального року, оскільки при введенні жорсткого карантину не планується закриття освітніх установ.

Також РБК-Україна писало, що в МОЗ пояснили, чи потрібно вакцинуватися, якщо вже перехворів коронавірусом.

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