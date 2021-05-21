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Ляшко заявив про можливу поставку вакцин від COVID провідної компанії з США

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 17:37
Ляшко заявив про можливу поставку вакцин від COVID провідної компанії з США Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Провідна американська компанія може поставити Україні вакцину від COVID. Ця поставка очікується до серпня 2021 року.

Про це в Facebook заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Перший робочий день і перша зустріч про головне - забезпечення українців вакцинами. Мені випала честь зустрітися з великими друзями України в США: колишнім американським конгресменом Джимом Слаттері та його колегами", - зазначив Ляшко.

На зустрічі обговорювали боротьбу з пандемією COVID-19.

"Питання вакцинації українців сьогодні для мене є першочерговими на порядку денному. Отримав запевнення у допомозі постачання до України вакцини від провідної американської компанії. В ході бесіди зазначив, що питання отримання вакцини проти коронавірусу до серпня 2021 знаходиться під моїм особистим контролем і є пріоритетним. Обіцянки треба виконувати", - додав Ляшко.

При цьому він не уточнив, яка саме компанія поставить вакцину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна до кінця травня очікує поставку майже 350 тисяч доз вакцини американської компанії Pfizer, в II кварталі - 500 тисяч, Інші поставки - в III і IV кварталі відповідно.

Також стало відомо, що Євросоюз закупить вакцини від COVID для країн Східного партнерства. Україна в їх числі.

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