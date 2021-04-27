ЄС закупить вакцини від COVID для країн Східного партнерства. Україна в їх числі
Європейський союз закупить вакцини від COVID для країн Східного партнерства. Очікується, що ці вакцини зможуть отримати і українські медики.
Про це заявив єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї, передає польське видання wnp.pl.
Повідомляється, що єврокомісар прибув до Польщі обговорювати поставки цих вакцин. Відзначається, що днями Європейська комісія оголосила про контракти на поставку 651 000 доз вакцини BioNTech/Pfizer на Західні Балкани.
"Я радий, що нам вдалося проявити солідарність з регіоном Західних Балкан. Ми повинні повторити це у випадку наших партнерів зі Сходу", - заявив Варгеї.
За його словами, вакцини в першу чергу будуть видаватися медикам.
"Йдеться про 530 тисяч медичних працівників у країнах Східного партнерства. Нам доведеться надати їм дві дози, тому легко порахувати, що це більше 1 мільйона доз", - підкреслив він.
При цьому він зазначив, що мова не йде про Білорусь, оскільки Брюссель на сьогодні не контактує з Мінськом. До Східного партнерства входять: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна веде переговори про закупівлю 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca в рамках загальноєвропейського договору. Партнером у такому постачанні може виступити Польща.
Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про графік поставок вакцин від коронавірусу до України.