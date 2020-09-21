ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Мадриді посилюють карантин і вводять військових

Новость на русском → Мадрид, Понеділок 21 вересня 2020 18:52
У Мадриді посилюють карантин і вводять військових Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Іспанії вирішив посилити карантинні обмеження у 37 районах Мадрида і передмісті міста. Заходи будуть стосуватися 850 тисяч жителів іспанської спільноти.

Про це повідомляє The Local.

Жителям буде заборонено виїжджати за межі своїх районів. Виняток робитимуть тільки для тих, хто їде на роботу, навчання або до лікаря. Також заборонені збори більше ніж шість осіб.

Локдаун триватиме близько двох тижнів. Протягом цього часу будуть закриті парки, а бари і ресторани повинні скоротити вдвічі кількість відвідувачів.

Крім того, як повідомляє El Pais, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що в співтоваристві Мадрид будуть задіяні військові для боротьби з поширенням COVID-19.

Військові зможуть допомагати поліцейським контролювати ситуацію на вулицях, а також проводити дезінфекційні заходи.

Відзначимо, що в Мадриді вже не вперше підсилюють карантинні заходи. Минулого разу заходи посилили в кінці липня.

Нагадаємо, в кінці липня в Міністерстві закордонних справ Іспанії відзначили, що країна безпечна як для туристів, так і самих іспанців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавирус Іспанія Мадрид карантин Коронавірус
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19