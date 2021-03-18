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Максимум з початку року. В Україні 15 053 нових випадки коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні ріст нових випадків коронавірусу, заразились ще 15 053 людини. Найбільше нових заражень у Києві, Львівській та Житомирській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора госпіталізували 4 376 осіб; померли 267 людей та 6 514 особи одужали.

За добу зробили 118 780 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 53 039, методом ІФА - 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 43 959).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.

З початку пандемії в країні 1 504 076 підтверджених випадків коронавірусу, 1 244 190 одужань та 29 253 смерті.

РБК-Україна писало, що сьогодні можуть посилити карантин в Києві. Посилення протиепідемічних обмежень комісія ТЕБ та НС розгляне вранці на позачерговому засіданні.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ близький до потрапляння в "червону зону" карантину.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниCOVID-19
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