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Максимум за весь час пандемії. В Україні виявили 16 669 нових COVID-заражень

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 08:18
Максимум за весь час пандемії. В Україні виявили 16 669 нових COVID-заражень Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

За минулу добу в Україні заразились коронавірусом ще 16 669 людей. Найбільше нових випадків у Києв, Одеській та Житомирській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Попередній антирекорд по кількості нових випадків COVID-19 були зафіксований 28 листопада. Тоді виявили 16 294 нових випадки.

За вчора госпіталізували 4838 осіб; одужали за добу 6748 пацієнтів. За минулу добу зробили 128 615 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 57 818, методом ІФА - 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47 847).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 596 575 осіб на коронавірус, одужали 1 283 020 осіб. За весь час проведено 7 836 049 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, в РНБО допустили, що в Україні може бути знову введений загальнонаціональний жорсткий карантин.

Також мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо не будуть виконуватися обмеження на громадському транспорті, то локдаун в столиці може стати ще більш жорстким.

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