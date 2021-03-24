Ріст випадків: в Україні 14 174 нових заражень коронавірусом

В Україні виявили ріст нових випадків коронавірусу , за вчора заразились ще 14 174 людини. Найбільше нових заражень у Києві, Одеській та Хмельницькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора госпіталізували 5 438 осіб; одужали від вірусу 7 386 осіб. За добу зробили 126 948 тестувань на COVID-19 (зокрема методом ПЛР - 52 196, методом ІФА - 21 549, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 53 203).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 579 906 випадків коронавірусу; одужали 1 276 272 особи. Всього зробили 7 778 231 ПЛР-тест.