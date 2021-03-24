Максимум від початку пандемії: у Польщі майже 30 тисяч нових COVID-випадків

У Польщі виявили 29 978 нових випадків коронавірусу. Це максимум за весь час пандемії в країні.

Завтра влада ухвалить рішення з приводу карантинних обмежень через зростання нових випадків. Розглядається варіант посилення карантинного режиму як на регіональному, так і на національному рівнях, пише RMF24.

"Ми ще цей поріг не перетинаємо (30 тисяч випадків коронавірусу, - ред.), але вже дуже близькі до нього. Фактично, ми на нього виходимо... На жаль, кількість смертей теж така ж висока, як було в січні, - досягли 511 випадків", - повідомив голова МОЗ Польщі Адам Недзельський.

Коронавірус за добу підтвердили у 29 978 осіб, повідомили в МОЗ. Уряд Польщі завтра обіцяє оприлюднити пакет нових коронавірусних обмежень, які діятимуть у період католицьких Великодніх свят.