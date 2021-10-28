На максимумі за всіма показниками. Чи введуть в Україні тотальний локдаун

Карантин в Україні

Одним із методів боротьби з коронавірусом в Україні є карантин. Наразі в країні діють правила адаптивного карантину, згідно з яким у кожному окремому регіоні посилюються обмеження в залежності від ситуації з коронавірусом.

Так, влітку вся країна перебувала у "зеленій" зоні карантину із мінімальними обмеженнями - масковий режим та соціальна дистанція. Разом з тим, вже у вересні всю країну перевели в "жовту" зону.

Згідно з правилами, в "жовтій" зоні, зокрема, вводяться обмеження на число відвідувачів у кінотеатрах та театрах (50% від числа місць), у кафе та ресторанах за одним столиком можуть перебувати максимум 4 особи, а у фітнес-центрах встановлена норма - одна людина на 10 кв. метрів площі. Аби не дотримуватися обмежень потрібна вакцинація (достатньо однієї дози) або тест.

Наразі у "жовтій" зоні перебувають лише три області: Кіровоградська, Закарпатська та Вінницька.

Ще 13 областей та Київ станом на сьогодні перебувають у "помаранчевій" зоні. Вона не передбачає додаткових обмежень, але сигналізує про погіршення ситуації. Так, наразі "помаранчеві" такі області: Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська, Полтавська.

Найсуворіші обмеження, на кшталт локдауну вводять у "червоній" зоні. Тут забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, ТРЦ, ринків, фітнес-центрів, басейнів, закладів освіти (крім садочків та початкової школи). Крім того, місцева влада може вводити додаткові обмеження. Не дотримуватися обмежень дозволяється за умови 100%-ої вакцинації двома дозами (альтернатива - тест).

Наразі в "червоній" зоні 8 областей: Рівненська, Миколаївська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська. А вже з 30 жовтня "червоних" областей буде 15, приєднаються Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.

Україна на максимумі

Як повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко, наразі Україна перебуває на максимальних значеннях за весь час пандемії за кожним із COVID-показників. Мається на увазі щодобова кількість нових випадків, випадків госпіталізації та кількості летальних випадків.

"Наразі захворюваність зростає у всіх 15 великих країнах Європи (з населенням більше 10 мільйонів осіб). В 11 з них - це вже повторні спалахи літньо-осіннього періоду. Для того, щоб зменшити навантаження на медичну систему та врятувати якомога більше життів, ми змушені вводити жорсткі карантинні обмеження", - зазначив Ляшко на брифінгу.

Чи введуть локдаун

Нещодавно Ляшко зазначав, що локдаун вводиться, коли всі області України переходять до "червоної" зони карантину. Разом з тим, за прогнозами Київської школи економіки, перехід всіх регіонів до "червоної" зони не очікується. Експерти також прогнозують, що області будуть "червоними" до січня 2022 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також неодноразово наголошував, що тотальний локдаун в Україні не планується. Зокрема, вчора він зазначив, що уряд не хоче вводити локдаун, тому що економіка України почала відновлюватися, а жорсткі обмеження будуть стримувати зростання ВВП.