В Малайзії використовують дрони для виявлення людей з підозрою на COVID

В Малайзії поліція використовує безпілотні літальні апарати для виявлення людей з високою температурою в громадських місцях. Такі заходи проводяться з метою запобігання поширенню COVID-19.

Безпілотники, які можуть зафіксувати у людини температуру на відстані до 20 метрів над землею, випромінюють червоне світло. Таким чином БПЛА сигналізує, що хтось має високі показники, повідомило державне агентство новин Малайзії Bernama.

Минулого тижня Малайзія майже повністю закрила країну, намагаючись зупинити зростання щоденних інфекцій, які до кінця травня досягли позначки в понад 9000.

Начальник поліції штату Теренгану Рохаймі Мд Іса розповів, що в останні дні офіцери почали використовувати безпілотні апарати для контролю температури. "Хоча у нас 157 моніторингових груп, вони переїжджають з одного місця в інше. Вони не можуть відстежувати всі місця одночасно, включаючи виявлення симптомів у осіб у громадських місцях", - сказав він.

Хоча наразі щоденні випадки коронавірусу у Малайзії скорочуються, генеральний директор міністерства охорони здоров’я Нур Хішам Абдулла попередив, що більшість нових випадків зараження та смертей сталися через невідомі контакти. "Однією з причин є поява в громаді нових варіантів, які мають вищі показники зараженості та смертності", - сказав він в понеділок, закликаючи людей залишатися вдома.

Раніше малайзійська поліція попереджала, що використовуватиме безпілотні літальні апарати для забезпечення обмежень на поїздки, при цьому чиновники в деяких районах також заявляють, що вони будуть проводити несподівані візити додому, щоб переконатися, чи дотримуються люди правил.