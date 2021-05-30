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У Малайзії в реанімацію будуть поміщати COVID-хворих тільки з високим шансом на лікування

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Куала-Лумпур, Неділя 30 травня 2021 17:29
У Малайзії в реанімацію будуть поміщати COVID-хворих тільки з високим шансом на лікування Фото: у Малайзії в реанімації будуть поміщати COVID-хворих тільки з хорошим прогнозом (twitter.com/EU_Commission)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Малайзії прийняла рішення поміщати в палати інтенсивної терапії тільки тих хворих коронавірусом, у яких високі шанси на одужання. Це пов'язано з нестачею місць у лікарнях країни.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Малайзії Нур Хішам Абдулла, передає New Straits Times.

"Кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії в лікарнях, карантинних і лікувальних центрах скорочується і може бути недостатньою", - зазначив міністр.

За його словами, міністерство охорони здоров'я попередило керівництво медустанов про можливі ситуації, коли" лікарям доведеться зробити важкий вибір у виборі ліжка інтенсивної терапії для пацієнтів з більш високим потенціалом одужання", ніж для хворих з"поганим прогнозом".

"Це важка ситуація, з якою стикаються всі ми, і Міністерство хотіло б закликати всі сторони працювати разом, щоб впоратися з нею зараз, від уряду до агентств і громадськості", - додав він.

Нагадаємо, уряд Малайзії прийняв рішення ввести повний локдаун в країні на тлі рекордних випадків захворювання коронавірусом. Жорсткий карантин діятиме в країні з 1 по 14 червня.

Зазначимо, з 19 травня у Франції відкрилися літні тераси барів і ресторанів, а також всі магазини. Комендантська година тепер починається пізніше - з 21: 00.

Як писало РБК-Україна, у Кишиневі скасували обов'язкову вимогу щодо носіння захисних масок на вулиці. Також влада дозволила кафе і ресторанам повернуться до звичайного режиму роботи.

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