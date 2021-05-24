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Мальта стала першою країною в ЄС, де сформований колективний імунітет до COVID-19

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Валлетта, Понеділок 24 травня 2021 19:27
Мальта стала першою країною в ЄС, де сформований колективний імунітет до COVID-19 Фото: влада Мальти заявила про сформований колективний імунітет від COVID-19 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мальта стала першою країною в Євросоюзі, де сформований колективний імунітет від коронавірусу. У країні кожні п'ять секунд вводиться препарат від COVID-19 і на сьогодні близько 70% населення вже отримали як мінімум одну дозу.

Про це заявив віцепрем'єр і міністр охорони здоров'я Мальти Кріс Ферне, передає Reuters.

За його словами, близько 42% дорослого населення Мальти вже отримали дві дози вакцини від коронавірусу. "Вакцини вводяться кожні п'ять секунд", - додав він.

Кріс Ферне уточнив, що в країні близько 70% дорослого населення отримали як мінімум одну дозу вакцини від COVID-19 і таким чином Мальта стала першою країною, яка досягла колективного імунітету.

"Вакцина - це зброя проти вірусу", - додав він.

Глава МОЗ зазначив, що тим, хто пройшов повну вакцинацію, з липня не доведеться носити маску на вулиці. Її обов'язкове носіння залишиться тільки всередині приміщень.

З понеділка, 24 травня, влада Мальти зняли обмеження на відвідування тренажерних залів і басейнів, а час роботи ресторанів продовжили до півночі. Раніше вони повинні були закриватися о 17:00.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що на сьогодні в Україні мінімум три заводи можуть налагодити виробництво вакцин.За його словами, переговори про трансфер технологій йдуть, але поки рано говорити про якусь конкретику.

Відзначимо, напередодні міністр науки і освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю РБК-Україна говорив, що сьогоднішня українська наука в змозі зробити вакцину від коронавірусу.Львівські вчені найближче до цього.

Секретар РНБО Олексій Данилов своєю чергою зазначав, що українські вчені розробили три прототипи вакцин від COVID-19.

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