У Маріуполі від коронавірусу померла двомісячна дитина

У Маріуполі померла двомісячна дитина, у якої діагностували коронавірусу. Немовля 13 березня разом з матір'ю потрапило до лікарні, а 22 березня у дитини підтвердили COVID-19.

Як розповів головний дитячий інфекціоніст міської лікарні №4 Андрій Серветник, у дитина була недостатня вага та декілька супутніх захворювань. На момент госпіталізації тест на коронавірус як у матері, так і в дитини був негативним.

"Уже в лікарні у матері піднялася температура, їй зробили повторний тест. Він виявився позитивним", - сказав він.

Через декілька днів COVID-19 підтвердили й у немовляти, після чого його перевели в реанімацію з дихальною недостатністю та двосторонньою пневмонією.

"Стани дитини був дуже тяжким. В реанімації він пробув добу, лікарі зробили все можливе. Врятувати хлопчика не вдалося", - додав інфекціоніст.

Наразі спеціальна комісія проводить розслідування за фактом смерті дитини, а висновки будуть зроблені після гістологічного обстеження. На це піде близько двох місяців. Це перший випадок дитячої смерті від коронавірусу в Маріуполі.