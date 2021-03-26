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В Мариуполе от коронавируса умер двухмесячный ребенок

Новина українською → Мариуполь, Пятница 26 марта 2021 15:31
В Мариуполе от коронавируса умер двухмесячный ребенок Фото: в Мариуполе от COVID умер ребенок (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Мариуполе умер двухмесячный ребенок, у которого диагностировали коронавирус. Младенец 13 марта вместе с матерью попал в больницу, а 22 марта у ребенка подтвердили COVID-19.

Об этом сообщает местное агентство 0629.

Как рассказал главный детский инфекционист городской больницы №4 Андрей Серветник, у ребенка был недостаточный вес и ряд сопутствующих заболеваний. На момент госпитализации тест на коронавирус как у матери, так и у ребенка был отрицательным.

"Уже в больнице у матери поднялась температура, ей сделали повторный тест. Он оказался позитивным", - сказал он.

Через несколько дней COVID-19 подтвердили у младенца, после чего его перевели в реанимацию с дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией.

"Состояние ребенка было очень тяжелым. В реанимации он пробыл сутки, врачи сделали все возможное. Спасти мальчика не удалось", - добавил инфекционист.

В настоящее время специальная комиссия проводит расследование по факту смерти ребенка, а выводы будут сделаны после гистологического обследования. На это уйдет около двух месяцев. Это первый случай детской смерти от коронавируса в Мариуполе.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали наибольшее за все время пандемии количество новых случаев коронавируса. В то же время за сутки коронавирус диагностировали у более 900 детей.

Добавим, в начале марта в Чехии зафиксировали первый летальный случай коронавируса у ребенка. От заболевания умерла 15-летняя девочка.

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