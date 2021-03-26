У Маріуполі від коронавірусу померла двомісячна дитина

У Маріуполі померла двомісячна дитина, у якої діагностували коронавірусу. Немовля 13 березня разом з матір'ю потрапило до лікарні, а 22 березня у дитини підтвердили COVID-19.
Як розповів головний дитячий інфекціоніст міської лікарні №4 Андрій Серветник, у дитина була недостатня вага та декілька супутніх захворювань. На момент госпіталізації тест на коронавірус як у матері, так і в дитини був негативним.
"Уже в лікарні у матері піднялася температура, їй зробили повторний тест. Він виявився позитивним", - сказав він.
Через декілька днів COVID-19 підтвердили й у немовляти, після чого його перевели в реанімацію з дихальною недостатністю та двосторонньою пневмонією.
"Стани дитини був дуже тяжким. В реанімації він пробув добу, лікарі зробили все можливе. Врятувати хлопчика не вдалося", - додав інфекціоніст.
Наразі спеціальна комісія проводить розслідування за фактом смерті дитини, а висновки будуть зроблені після гістологічного обстеження. На це піде близько двох місяців. Це перший випадок дитячої смерті від коронавірусу в Маріуполі.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували найбільшу за весь час пандемії кількість нових випадків коронавірусу. Водночас за добу коронавірус діагностували у понад 900 дітей.
Додамо, на початку березня у Чехії зафіксували перший летальний випадок коронавірусу у дитини. Від захворювання померла 15-річна дівчинка.