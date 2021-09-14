У Маріуполі утилізують 1 тисячу доз вакцини Moderna

У Маріуполі найближчими днями утилізують 1 тисячу доз вакцини від коронавірусу Moderna. У препарату термін придатності закінчиться 16 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Приазовський робітник .

За словами керівника Департаменту охорони здоров'я Маріупольської міськради Андрія Ремпеля, в Маріуполі першу дозу вакцини отримали 10,5 тисяч осіб, з них другу дозу - 9,5 тисячі.

Ремпель додав, що всі, хто прищепився першою дозою препарату Moderna, повинні прийти в центри вакцинації для отримання другої дози, так як вакцину не будуть завозити в місто найближчим часом.

При цьому він підкреслив, що деякі жителі міста при вакцинації першою дозою вказали неправильний номер телефону, у зв'язку з цим медустанови не можуть зв'язатися з ними і їм необхідно зателефонувати самостійно.