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Маски, дистанція і не тільки. Правила роботи новорічних локацій у Києві

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Київ, Субота 18 грудня 2021 15:21
Маски, дистанція і не тільки. Правила роботи новорічних локацій у Києві Фото: на новорічні локації у Києві потрібно брати документи (freepik.com)
Автор: Ирина Гамерская

У Києві сьогодні, 18 грудня, офіційне відкриття новорічної ялинки на Софійській площі. Окрім ялинки, у слолиці облаштували низку святкових локацій з ковзанками, зонами відпочинку та фудкортами.

Детальніше про те, як працюватимуть святкові локації - у матеріалі РБК-Україна.

Столична влада закликала всіх організаторів та учасників святкових масових заходів дотримуватися протиепідемічних і санітарних норм.

Так, організатори мають стежити за станом здоров’я співробітників, забезпечувати достатню кількість масок та антисептиків, а також не допускати скупчення відвідувачів.

Відвідувачі святкових локацій мають носити маски, користуватися антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції. Крім того, необхідно мати один із таких документів:

  • сертифікат про вакцинацію проти COVID-19,
  • негативний результат тестування на коронавірус
  • сертифікат про одужання від коронавірусу.

Крім того, відвідувачі мають мати при собі документи, що підтверджують вік особи.

"Жовта" зона

Зазначимо, наразі Київ перебуває у "жовтій" зоні карантину, де забороняється:

  • робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% співробітників;
  • проведення масових заходів,
  • робота кіно та театрів,
  • робота кафе та ресторанів,
  • робота спортзалів,
  • міжобласні перевезення.

Разом з тим, заборона знімається при наявності COVID-документів ("жовтий" чи "зелений" сертифікат, негативний результат тесту, довідка про протипоказання, або сертифікат про одужання).

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