Маски, дистанція і не тільки. Правила роботи новорічних локацій у Києві

У Києві сьогодні, 18 грудня, офіційне відкриття новорічної ялинки на Софійській площі. Окрім ялинки, у слолиці облаштували низку святкових локацій з ковзанками, зонами відпочинку та фудкортами.

Детальніше про те, як працюватимуть святкові локації - у матеріалі РБК-Україна .

Столична влада закликала всіх організаторів та учасників святкових масових заходів дотримуватися протиепідемічних і санітарних норм.

Так, організатори мають стежити за станом здоров’я співробітників, забезпечувати достатню кількість масок та антисептиків, а також не допускати скупчення відвідувачів.

Відвідувачі святкових локацій мають носити маски, користуватися антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції. Крім того, необхідно мати один із таких документів:

сертифікат про вакцинацію проти COVID-19,

негативний результат тестування на коронавірус

сертифікат про одужання від коронавірусу.

Крім того, відвідувачі мають мати при собі документи, що підтверджують вік особи.

"Жовта" зона

Зазначимо, наразі Київ перебуває у "жовтій" зоні карантину, де забороняється:

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% співробітників;

проведення масових заходів,

робота кіно та театрів,

робота кафе та ресторанів,

робота спортзалів,

міжобласні перевезення.

Разом з тим, заборона знімається при наявності COVID-документів ("жовтий" чи "зелений" сертифікат, негативний результат тесту, довідка про протипоказання, або сертифікат про одужання).