Маски, дистанція і не тільки. Правила роботи новорічних локацій у Києві
У Києві сьогодні, 18 грудня, офіційне відкриття новорічної ялинки на Софійській площі. Окрім ялинки, у слолиці облаштували низку святкових локацій з ковзанками, зонами відпочинку та фудкортами.
Детальніше про те, як працюватимуть святкові локації - у матеріалі РБК-Україна.
Столична влада закликала всіх організаторів та учасників святкових масових заходів дотримуватися протиепідемічних і санітарних норм.
Так, організатори мають стежити за станом здоров’я співробітників, забезпечувати достатню кількість масок та антисептиків, а також не допускати скупчення відвідувачів.
Відвідувачі святкових локацій мають носити маски, користуватися антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції. Крім того, необхідно мати один із таких документів:
- сертифікат про вакцинацію проти COVID-19,
- негативний результат тестування на коронавірус
- сертифікат про одужання від коронавірусу.
Крім того, відвідувачі мають мати при собі документи, що підтверджують вік особи.
"Жовта" зона
Зазначимо, наразі Київ перебуває у "жовтій" зоні карантину, де забороняється:
- робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% співробітників;
- проведення масових заходів,
- робота кіно та театрів,
- робота кафе та ресторанів,
- робота спортзалів,
- міжобласні перевезення.
Разом з тим, заборона знімається при наявності COVID-документів ("жовтий" чи "зелений" сертифікат, негативний результат тесту, довідка про протипоказання, або сертифікат про одужання).