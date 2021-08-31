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Маски в школах: про які правила необхідно знати учням і вчителям з 1 вересня

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Україна, Вівторок 31 серпня 2021 14:17
Маски в школах: про які правила необхідно знати учням і вчителям з 1 вересня Фото: про які правила епідбезпеки необхідно знати учням і вчителям з 1 вересня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

З 1 вересня в Україні традиційно розпочинається новий навчальний рік. У зв'язку з чим Міністерство охорони здоров’я встановило низку правил, яких необхідно буде дотримуватись учням та викладачам для запобігання поширення COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову МОЗ.

Зокрема, вхід до приміщень навчального закладу буде дозволено як вчителям, так і учням за умови використання захисних масок.

Крім цього, батьки учнів також зможуть зайти до школи лише за наявності маски.

Однак, маскового режиму діти зможуть не дотримуватись безпосередньо під час занять, але в разі пересування між приміщеннями в школі маски одягати все ж доведеться.

Вийнятком є учні 1-4 класів, їм дозволяється не використовувати засоби захисту. Всі інші діти мають діяти відповідно до встановлених правил.

Крім цього у МОЗ рекомендують викладачам одягати захисні щитки під час проведення уроків. Щитки є багаторазовими, тому у відомстві наголошують на їх обов'язковому дезінфікуванні.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня школи будуть працювати у звичному форматі.

Додамо, у МОЗ заявили, що урочистості та лінійки на честь 1 вересня для навчальних закладів не є обов'язковими.

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