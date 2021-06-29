Маски та соціальна дистанція : ВООЗ надала рекомендації щодо захисту від "Дельти"

"Люди не можуть почуватись у безпеці лише тому, що вони отримали дві дози. Їм все ще потрібно захищатися", - пояснила помічник генерального директора ВООЗ з питань доступу до ліків та медичних виробів Маріангела Сімао.

Нагадаємо, експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград заявила, що новий штам коронавірусу "Дельта" передається усього за 5-10 секунд. Якщо перебувати протягом цього часу поряд із зараженим, то є висока ймовірність захворіти COVID-19 з ризиком важкого протікання.

Як писало РБК-Україна, раніше Кабінет міністрів оприлюднив постанову про заходи щодо протидії штаму "Дельта" в Україні.

Тим часом ВООЗ допускає новий локдаун через поширення іншого штаму - "дельта плюс".