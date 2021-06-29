ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Маски та соціальна дистанція : ВООЗ надала рекомендації щодо захисту від "Дельти"

Новость на русском →
Женева, Вівторок 29 червня 2021 13:23
Маски та соціальна дистанція : ВООЗ надала рекомендації щодо захисту від "Дельти" Фото: ВООЗ дала рекомендації щодо захисту від штаму коронавірусу "Дельта" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Всесвітня організація охорони здоров’я надала рекомендації щодо захисту від штаму коронавірусу "Дельта". Обов'язковими залишаються носіння масок та дотримання соціальної дистанції.

Про це повідомляє "Коронавірус інфо" у Telegram-каналі.

Зокрема, ВООЗ закликала вакцинованих людей продовжувати дотримуватися правил індивідуального захисту від інфікування штамом COVID-19 "Дельта":

  • носити маску;
  • дотримуватися соціальної дистанції;
  • перебувати у провітрюваних приміщеннях;
  • дотримуватися гігієни рук;
  • уникати скупчення людей.

"Люди не можуть почуватись у безпеці лише тому, що вони отримали дві дози. Їм все ще потрібно захищатися", - пояснила помічник генерального директора ВООЗ з питань доступу до ліків та медичних виробів Маріангела Сімао.

Нагадаємо, експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград заявила, що новий штам коронавірусу "Дельта" передається усього за 5-10 секунд. Якщо перебувати протягом цього часу поряд із зараженим, то є висока ймовірність захворіти COVID-19 з ризиком важкого протікання.

Як писало РБК-Україна, раніше Кабінет міністрів оприлюднив постанову про заходи щодо протидії штаму "Дельта" в Україні.

Тим часом ВООЗ допускає новий локдаун через поширення іншого штаму - "дельта плюс".

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19