Медикам виплатили понад 18 млн гривень лікарняних через COVID-19 з початку року

Медичним працівникам, які захворіли на COVID-19, виплатили лікарняних на 18,3 млн гривень. Виплати здійснив Фонд соціального страхування у період з січня по квітень.

Вказано, що у січні-квітні Фонд соцстрахування прийняв на фінансування лікарняні листки, видані в разі тимчасової непрацездатності, яка настала внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, на суму 60,1 млн гривень. Допомоги нараховано для 5,5 тисячі застрахованих осіб.

"Допомогу по тимчасовій непрацездатності через гостре професійне захворювання на COVID-19 призначено для 2,8 тис. медиків на 18,3 млн гривень", - інформують у фонді.

Зазначається, що розмір допомоги складає 100% середнього доходу та фінансується Фондом соцстрахування, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші п’ять днів оплачує роботодавець). Розмір допомоги для потерпілих не залежить від тривалості страхового стажу.