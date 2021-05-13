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Медикам виплатили понад 18 млн гривень лікарняних через COVID-19 з початку року

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Україна, Четвер 13 травня 2021 17:46
Медикам виплатили понад 18 млн гривень лікарняних через COVID-19 з початку року Фото: медикам виплатили понад 18 млн гривень лікарняних через COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Медичним працівникам, які захворіли на COVID-19, виплатили лікарняних на 18,3 млн гривень. Виплати здійснив Фонд соціального страхування у період з січня по квітень.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Вказано, що у січні-квітні Фонд соцстрахування прийняв на фінансування лікарняні листки, видані в разі тимчасової непрацездатності, яка настала внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, на суму 60,1 млн гривень. Допомоги нараховано для 5,5 тисячі застрахованих осіб.

"Допомогу по тимчасовій непрацездатності через гостре професійне захворювання на COVID-19 призначено для 2,8 тис. медиків на 18,3 млн гривень", - інформують у фонді.

Зазначається, що розмір допомоги складає 100% середнього доходу та фінансується Фондом соцстрахування, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші п’ять днів оплачує роботодавець). Розмір допомоги для потерпілих не залежить від тривалості страхового стажу.

Нагадаємо, в Україні з 1 червня має розпочатися впровадження електронних лікарняних у пілотному форматі. Тестування е-лікарняних будуть проводити у 200 лікарнях по Україні.

Як писало РБК-Україна, наприкінці березня у МОЗ заявляли, що електронний лікарняний в Україні запрацює вже найближчим часом.

Додамо, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон, який повернув українцям право брати лікарняні. Їх скасували через законодавчу колізію.

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