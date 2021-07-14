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Мексику захлеснула третя хвиля коронавірусу

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Мексика, Середа 14 липня 2021 04:52
Мексику захлеснула третя хвиля коронавірусу Фото: у Мексиці почалася третя хвиля коронавірусу (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Мексика заявила про початок третьої хвилі коронавірусу в країні. Таких показників захворюваності та смертності не було з лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У вівторок міністерство охорони здоров'я Мексики повідомило про 11137 нових випадків COVID-19 в країні і 219 смертях від цієї хвороби. Таким чином загальна кількість випадків коронавірусу досягла 2604711, а кількість смертей склала 235277 осіб.

Заступник міністра охорони здоров'я Уго Лопес-Гетель заявив у своїй заяві, що в порівнянні з двома попередніми хвилями інфекції, на цей раз ситуація переноситься легше. Це стало можливим завдяки досягненням в області вакцинації - госпіталізацій і смертей стало на 75% менше.

Також він додав, що середня кількість випадків захворювання і смертей може перевищувати названі цифри.

У той же час, за даними видання, останнє число загиблих в Мексиці - це найвищий ріст випадків з 11 лютого.

Нагадаємо, що в Шотландії вирішили зняти карантинні обмеження. Однак масочний режим залишається.

Раніше повідомлялося, що штам коронавірусу "Дельта" підозрюють у двох українок. Вони нещодавно повернулися з РФ.

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