Мексику захлестнула третья волна коронавируса
Мексика заявила о начале третьей волны коронавируса в стране. Таких показателей заболеваемости и смертности не было с февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Во вторник министерство здравоохранения Мексики сообщило о 11137 новых случаях COVID-19 в стране и 219 смертях от этой болезни. Таким образом общее количество случаев коронавируса достигло 2604711, а количество смертей составило 235277 человек.
Заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель заявил в своем заявлении, что по сравнению с двумя предыдущими волнами инфекции, на этот раз ситуация переносится легче. Это стало возможным благодаря достижениям в области вакцинации - госпитализаций и смертей стало на 75% меньше.
Также он добавил, чтореальное количество случаев заболевания и смертей может превышать названные цифры.
В то же время, по данным издания, последнее число погибших в Мексике - это самый высокий рост случаев с 11 февраля.
Напомним, что в Шотландии решили снять карантинные ограничения. Однако масочный режим остается.
Ранее сообщалось, что штамм коронавируса "Дельта" подозревают у двух украинок. Они недавно вернулись из РФ.