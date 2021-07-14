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Мексику захлестнула третья волна коронавируса

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Мексика, Среда 14 июля 2021 04:52
Мексику захлестнула третья волна коронавируса Фото: в Мексике началась третья волна коронавируса (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Мексика заявила о начале третьей волны коронавируса в стране. Таких показателей заболеваемости и смертности не было с февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во вторник министерство здравоохранения Мексики сообщило о 11137 новых случаях COVID-19 в стране и 219 смертях от этой болезни. Таким образом общее количество случаев коронавируса достигло 2604711, а количество смертей составило 235277 человек.

Заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель заявил в своем заявлении, что по сравнению с двумя предыдущими волнами инфекции, на этот раз ситуация переносится легче. Это стало возможным благодаря достижениям в области вакцинации - госпитализаций и смертей стало на 75% меньше.

Также он добавил, чтореальное количество случаев заболевания и смертей может превышать названные цифры.

В то же время, по данным издания, последнее число погибших в Мексике - это самый высокий рост случаев с 11 февраля.

Напомним, что в Шотландии решили снять карантинные ограничения. Однако масочный режим остается.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса "Дельта" подозревают у двух украинок. Они недавно вернулись из РФ.

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