Менше 200 жителів ОРДЛО вакцинувалися від COVID в Україні, - Гармаш

Представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що в ОРДЛО менше ніж 200 жителів вакцинувалися від коронавірусу в пунктах щеплення, які відкрила Україна. Оскільки окупаційна влада блокує виїзд через українські блокпости.

"Тиждень тому було менш як 200 вакцинованих препаратом, який пропонує Україна. Це дуже мало, але це природно, оскільки блокується "тією стороною", і зробити щеплення можуть тільки люди, які виїжджають через Росію, роблять досить довгий шлях, ризикують отримати адміністративний штраф за незаконний перетин кордону", - заявив Гармаш.

За його словами, на окупованій території російських вакцин немає.

"Їх привезли два рази, показали по телевізору, Пушилін уколовся, на цьому все закінчилося. Багато хто навіть не пройшли другого етапу вакцинації. На цей час вакцин немає", - повідомив Гармаш.