ru ua
Нд, 05 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Меркель востаннє звернулася до німців: попередила про складні часи через COVID

Новость на русском →
Німеччина, Субота 04 грудня 2021 23:46
Меркель востаннє звернулася до німців: попередила про складні часи через COVID Фото: Ангела Меркель, в. о. канцлера Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Виконуюча обов'язки канцлера Німеччини Ангела Меркель, яка йде у відставку, востаннє звернулася до народу у своєму відеопідкасті. Вона попередила німців про майбутні складні часи через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Меркель зазначила, що Німеччину чекають кілька важких тижнів у зв'язку з пандемією. Також зазначила, що в деяких землях ситуація з коронавірусом занадто серйозна.

"У розпалі четвертої хвилі пандемії ми опинилися в дуже серйозній ситуації, в деяких частинах нашої країни її можна назвати не інакше як драматичною. На жаль, нас чекають ще кілька важких тижнів, які ми зможемо подолати тільки спільними зусиллями", - зазначила Меркель.

Вона закликала всіх громадян пройти вакцинацію від коронавірусу.

"Неважливо, чи перша це вакцинація або повторна. Допомагає кожне щеплення. Максимально можливий рівень вакцинації допоможе нам всім в країні подолати пандемію", - підкреслила Меркель.

Вона згадала, що лікування тяжкохворих пацієнтів дається країні важче через переповнені відділення інтенсивної терапії та про "жахливо велику кількість людей, яким вірус коштував життя". Вона подякувала всім, хто в ці важкі часи проявив розсудливість і дотримувався правил.

"Ви складаєте переважну більшість у нашій країні", - додала Меркель.

Нагадаємо, що Ангелу Меркель провели з посади канцлера Німеччини. На її честь влаштували святкову церемонію.

Також повідомлялося, що вакцинація в Німеччині може стати обов'язковою. Про це раніше говорила Ангела Меркель.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус