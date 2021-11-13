Меркель просить німців вакцинуватися від COVID: "попереду важкі тижні"

Поки що діючий канцлер Німеччини Ангела Меркель закликає німців якомога швидше вакцинуватися від COVID. За її словами, важка ситуація із захворюваністю протримається кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesschau.de .

"Попереду дуже важкі тижні... Треба просто зробити (щеплення, - ред.), зробити швидко. Я прошу вас: приєднуйтесь і намагайтеся переконати родичів і друзів", - заявила Меркель.

За її словами, в деяких районах Німеччини лікарні вже переповнені пацієнтами з коронавірусом. Крім того, вона підкреслила важливість ревакцинації.