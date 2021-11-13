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Меркель просит немцев вакцинироваться от COVID: "впереди трудные недели"

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Берлин, Суббота 13 ноября 2021 15:44
Меркель просит немцев вакцинироваться от COVID: "впереди трудные недели" Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Пока еще действующий канцлер Германии Ангела Меркель призывает немцев как можно скорее вакцинироваться от COVID. По ее словам, тяжелая ситуация с заболеваемостью продержится несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesschau.de.

"Впереди очень трудные недели… Надо просто сделать (прививки, - ред.), сделать быстро. Я прошу вас: присоединяйтесь и постарайтесь убедить родственников и друзей", - заявила Меркель.

По ее словам, в некоторых районах Германии больницы уже переполнены пациентами с коронавирусом. Кроме того, она подчеркнула важность ревакцинации.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия возвращает бесплатные тесты на фоне антирекордов заболеваемости коронавирусом.

На этой неделе суточные показатели в стране впервые с начала пандемии превысили отметку 50 000 новых случаев COVID.

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