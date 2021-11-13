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Меркель просить німців вакцинуватися від COVID: "попереду важкі тижні"

Автор: Ілона Свиридова

Поки що діючий канцлер Німеччини Ангела Меркель закликає німців якомога швидше вакцинуватися від COVID. За її словами, важка ситуація із захворюваністю протримається кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesschau.de.

"Попереду дуже важкі тижні... Треба просто зробити (щеплення, - ред.), зробити швидко. Я прошу вас: приєднуйтесь і намагайтеся переконати родичів і друзів", - заявила Меркель.

За її словами, в деяких районах Німеччини лікарні вже переповнені пацієнтами з коронавірусом. Крім того, вона підкреслила важливість ревакцинації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина повертає безкоштовні тести на тлі антирекордів захворюваності на коронавірус.

Цього тижня добові показники в країні вперше з початку пандемії перевищили позначку 50 000 нових випадків COVID.

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ГерманияАнгела МеркельКоронавірус "Дельта"