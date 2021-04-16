Меркель просить розширити її повноваження, щоб подолати третю хвилю COVID в Німеччині

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що локдаун і комендантська година можуть допомогти Німеччині побороти третю хвилю коронавірусу . Вона закликала німецьких парламентарів внести зміни в законодавство, щоб федеральний уряд мав можливість самостійно посилювати карантинні обмеження в регіонах з високим рівнем інфікування.

За її словами, більшість німців підтримують запровадження більш суворих карантинних заходів.

"Третя хвиля пандемії міцно тримає нашу країну в своїх руках Працівники реанімації посилають один сигнал лиха за іншим. Хто ми такі, щоб ігнорувати їх благання?" - сказала Меркель.

Вона закликає парламент змінити закон про захист від інфекцій, щоб федеральні влади могли вводити обмеження, навіть якщо регіональні лідери будуть виступати проти цього.

Водночас Меркель заявила, що такі повноваження не є надійним рішенням проблеми пандемії. Вона вважає, що перемогти COVID можна лише за допомогою вакцинації.