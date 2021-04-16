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Меркель просить розширити її повноваження, щоб подолати третю хвилю COVID в Німеччині

Новость на русском → Берлін, П'ятниця 16 квітня 2021 11:47
Меркель просить розширити її повноваження, щоб подолати третю хвилю COVID в Німеччині Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що локдаун і комендантська година можуть допомогти Німеччині побороти третю хвилю коронавірусу. Вона закликала німецьких парламентарів внести зміни в законодавство, щоб федеральний уряд мав можливість самостійно посилювати карантинні обмеження в регіонах з високим рівнем інфікування.

Про це повідомляє Reuters.

За її словами, більшість німців підтримують запровадження більш суворих карантинних заходів.

"Третя хвиля пандемії міцно тримає нашу країну в своїх руках Працівники реанімації посилають один сигнал лиха за іншим. Хто ми такі, щоб ігнорувати їх благання?" - сказала Меркель.

Вона закликає парламент змінити закон про захист від інфекцій, щоб федеральні влади могли вводити обмеження, навіть якщо регіональні лідери будуть виступати проти цього.

Водночас Меркель заявила, що такі повноваження не є надійним рішенням проблеми пандемії. Вона вважає, що перемогти COVID можна лише за допомогою вакцинації.

Раніше канцлер Німеччини повідомляла, що третя хвиля пандемії коронавіруса виявилася найважчою для Німеччини.

Також РБК-Україна писало, що уряд Німеччини підтримує заклики відносно короткого, жорсткого локдауна в країні.

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