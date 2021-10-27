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Місць може не вистачити. У Києві стрімкий ріст заповнюваності кисневих ліжок

Автор: Марія Кучерявець

У Києві продовжують розгортати ліжка для хворих на коронавірус. Зокрема, 66% кисневих ліжок вже зайняті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Віталія Кличка в Telegram.

За його словами, у лікарнях столиці підготовлені майже 6 тисяч ліжок для хворих на коронавірус і наразі продовжується розгортання додаткових місць.

"З обладнаних подачею кисню (а це 95% від загальної кількості) заповнені сьогодні майже 66% ліжок. І з такими темпами розповсюдження вірусу місць із киснем скоро може не вистачати", - зазначив Кличко.

Додамо, що зі схожою ситуацією вже зіткнулися Чернігів, де заявили про критичну ситуацію з киснем для COVID-пацієнтів.

Також в Одесі без кисню залишився обласний центр соціально-значущих хвороб, який госпіталізовував пацієнтів з коронавірусом.

Нагадаємо, Україна вже почала закуповувати в Польщі медичний кисень.

Зазначимо, що два українські заводи з виробництва медичного кисню, робота яких, зокрема, направлена на лікарні для COVID-хворих, призупинили виробництво через регламентні роботи, а ще один виробник має технічні несправності.

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