Місць може не вистачити. У Києві стрімкий ріст заповнюваності кисневих ліжок

За його словами, у лікарнях столиці підготовлені майже 6 тисяч ліжок для хворих на коронавірус і наразі продовжується розгортання додаткових місць.

"З обладнаних подачею кисню (а це 95% від загальної кількості) заповнені сьогодні майже 66% ліжок. І з такими темпами розповсюдження вірусу місць із киснем скоро може не вистачати", - зазначив Кличко.