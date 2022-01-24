Метро зачинять? Що буде з транспортом у Києві у разі нового локдауну

"Я абсолютно переконаний, що ми не будемо закривати метрополітен наглухо, як це було в перший локдаун, ми будемо переводити транспорт в спеціальний режим перевезення, у нас все готово (щодо спецперепусток, - ред.)", - заявив він.

Разом з тим, Поворозник висловив сподівання, що введення обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у Києві. За словами чиновника, наразі у столиці щеплення отримали понад 70% киян.