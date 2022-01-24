RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Метро зачинять? Що буде з транспортом у Києві у разі нового локдауну

Автор: Марія Кучерявець

У разі нового локдауну у Києві метро закривати не планують. Місто при посиленні обмежень запровадить спецперепустки на транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника в ефірі "Україна 24".

"Я абсолютно переконаний, що ми не будемо закривати метрополітен наглухо, як це було в перший локдаун, ми будемо переводити транспорт в спеціальний режим перевезення, у нас все готово (щодо спецперепусток, - ред.)", - заявив він.

Разом з тим, Поворозник висловив сподівання, що введення обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у Києві. За словами чиновника, наразі у столиці щеплення отримали понад 70% киян.

Нагадаємо, у Києві затвердили порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками "Карантин", що передбачає можливість введення перепусток на громадський транспорт.

Додамо, у громадському транспорті Києва посилять контроль за дотриманням COVID-обмежень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ