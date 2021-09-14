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Не між дозами. МОЗ уточнило термін дії "жовтого" сертифіката

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Вівторок 14 вересня 2021 16:52
Не між дозами. МОЗ уточнило термін дії "жовтого" сертифіката Фото: МОЗ уточнило термін дії" жовтого " сертифіката (Юля Червінська, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні почали видавати "жовті" COVID-сертифікати. Їх можна отримати після першого щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Отримати цифрову версію COVID-сертифіката можна за допомогою програми "Дія".

У МОЗ підкреслили, що "жовтий" сертифікат діятиме лише 120 днів.

Нагадаємо, у разі введення "жовтої" зони карантину обмеження не застосовуватимуться щодо закладів, в яких 80% персоналу отримали "жовті" сертифікати. При цьому власники таких сертифікатів також зможуть відвідувати такі заклади без обмежень.

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