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Мільйон вакцинованих: Рубан розповів, як уникнути нового локдауну в Києві

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Київ, Понеділок 26 липня 2021 13:57
Мільйон вакцинованих: Рубан розповів, як уникнути нового локдауну в Києві Фото: голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На тлі поширення штаму коронавірусу "Дельта" нового локдауну в Києві можна уникнути, якщо вдасться вакцинувати мільйон жителів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Держспоживслужби Києва Олега Рубана в ефірі "Україна 24".

За його словами, третя хвиля в Києві буде, коли всі повернуться з канікул і відпусток, - це наприкінці серпня і початок вересня. Тому влада вже готує додаткові ліжко-місця в лікарнях. Але велика надія зберігається на вакцинацію.

"Якщо провести вакцинацію 1 мільйона осіб у Києві, з урахуванням тих, хто перехворів, то локдаун можна буде не вводити", - зазначив Рубан.

Він підкреслив, що поки рано говорити про можливе переведення шкіл на дистанційну освіту. Також він уточнив, що якщо 100% педагогів, медиків та інші соціальні групи вакцинуються до 1 вересня, то ніякі обмеження не знадобляться.

Нагадаємо, раніше головний санлікар Ігор Кузин заявив, що Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість введення привілеїв для людей, які вакцинували проти COVID.

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