У Мінцифри пояснили, для чого українцям два COVID-сертифікати та чим вони відрізняються

Для українців будуть доступні відразу два COVID-сертифікати в додатку "Дія". Один із них буде міжнародний, а інший - внутрішній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення глави Мінцифри Михайла Федорова в ході брифінгу .

"Ми хочемо бути першими у всьому і тому в нас генерується не один ковідний сертифікат, а два. Один для того, щоб подорожувати за межі нашої країни, до Європейського союзу, а інший сертифікат внутрішній", - зазначив міністр.

Чим відрізняються COVID-сертифікати?

В міжнародному ковідному сертифікаті більше медичної інформації. Це потрібно, щоб європейські фахівці могли все перевірити і візуально і технічно.

"Там немає фото. Такі стандарти технічної документації ЄС", - зазначив Федоров.

У внутрішньому сертифікаті менше медичної інформації і є фото. Як і інші документи, можна перевіряти через QR-код, без спеціального обладнання.

Навіщо два сертифікати?

За словами міністра, внутрішній сертифікат розроблений на випадок посилення карантинних вимог в Україні через погіршення ситуації з коронавірусом.

"Якщо з'явиться ситуація, де потрібний буде COVID-сертифікат в середині країни, не потрібно буде показувати паспорт або інший документ громадянина України. Тому що в внутрішньому сертифікаті буде фото", - пояснив Федоров.