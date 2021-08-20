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У Мінцифри розповіли, чи можливо підробити COVID-сертифікат

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Україна, П'ятниця 20 серпня 2021 11:13
У Мінцифри розповіли, чи можливо підробити COVID-сертифікат фото: у Мінцифри повідомили, чи можливо підробити сертифікат про вакцинацію (РБК-Україна/Червінська Юлія)
Автор: РБК-Україна

Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що в додатку "Дія" неможливо відобразити документ, якого немає в реєстрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення Федорова в ході брифінгу.

"Неможливо відобразити в "Дії" документ, якого немає в реєстрі. Я раджу всім, хто хоче на цьому якось обдурити українців, краще цього не робити", - заявил Федоров.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко додав, що найближчим часом на засідання уряду буде винесений законопроект про кримінальну відповідальність за підробку паперових та електронних документів про вакцинацію.

"Завдяки електронним інструментам ми можемо побороти підробку довідок, але є людський фактор. Наразі підготовлено законопроект про кримінальну відповідальність за підробку довідок і найближчим часом він буде винесений на Кабмін", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що для українців будуть доступні два COVID-сертитфікати в додатку "Дія" - міжнародний та внутрішній.

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