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За минулу добу в Україні зробили понад 51 тисячу щеплень

Автор: РБК-Україна

В Україні за добу 15 серпня від коронавірусу вакцинували 51068 осіб. У неділю, 15 серпня, в Україні зробили 51068 щеплень від коронавірусу. Першу дозу отримали 31675 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Вчора дві дози вакцини від коронавірусу отримали 19393 людини.

Протягом неділі працювали:

307 мобільних бригад,

1009 пунктів щеплення;

346 центрів вакцинації.

Всього в Україні зробили 7 460 766 щеплень. Одну дозу отримали 4 722 693 людини, а повністю імунізовані 2 738 073 людини.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні виявили 417 нових випадків коронавірусу.

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УкраїнаКоронавірусВакцинація