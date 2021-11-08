МОЗ анонсувало нові поставки Pfizer в Україну на цьому тижні
Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що цього тижня Україна отримає нові дози вакцини Pfizer. Він заявляє, що вакцини поставлять в Україну двома партіями.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ICTV".
"На тижні ми чекаємо у вівторок-середу ще один мільйон (доз вакцини - ред.) Pfizer. І до кінця тижня буде ще півтора мільйона доз Pfizer", - заявив міністр.
Раніше ми писали, що в Україну доставили нову партію вакцини Pfizer.